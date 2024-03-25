​Халилович: «Когда зовёт Гаттузо, надо соглашаться»

Хорватский футболист Ален Халилович пояснил, как оказался в «Милане», в составе которого не провёл в итоге ни единого матча. По его словам, Ален «купился» на призыв Дженнаро Гаттузо - человека, которого он очень и очень уважает.

- Когда вас зовет Дженнаро Гаттузо, то такому человеку нельзя отказать. Я чувствовал себя готовым играть на таком уровне, но оказалось, что для меня не находится места, - сокрушается Халилович, слова которого цитирует испанское издание Marca.

Сейчас хорватский игрок выступает в нидерландской «Фортуне» - звезд с неба клуб, как известно, не хватает.