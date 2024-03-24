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Чемпионат Италии. Серия А

Павар – о фанатах в Италии: «Страсть болельщиков невероятна»

24 Марта 2024 • 23:55 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
01.04 21:45

Игрок обороны миланского «Интера» Бенжамен Павар поделился мнением о болельщиках в Италии.

«Я очень счастлив, я открыл для себя чудесную страну, где невероятные болельщики. Страсть болельщиков в Италии невероятна, я счастлив играть в Италии», – приводит слова футболиста издание Telefoot.

Стоит напомнить, что чемпион мира в составе сборной Франции перебрался в итальянский клуб из мюнхенской «Баварии» за компенсацию в размере 30 миллионов евро. В текущем сезоне чемпионата Италии Павар провёл 17 встреч и отдал один ассист.

Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2028 года. По оценке известного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 млн евро.

 


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