Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка интересен «Барселоне», что подтверждал президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Журналист Экрем Конур написал в социальных сетях о том, что клуб Серии А оценивает Лоботку в 45 миллионов евро.

Как известно, «Барселона» до сих пор испытывает финансовые трудности, поэтому такой ценник может отпугнуть клуб. Действующий контракт Лоботки с чемпионами Италии рассчитан до завершения сезона 2026/2027. В нём прописана опция продления ещё на год.

В нынешнем сезоне Станислав Лоботка провёл 40 матчей. В них словак записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.