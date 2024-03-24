Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать

Бывший тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос по поводу интервью экс-директора клуба Тьягу Пинту. Функционер рассказывал, что ему хотелось умереть, когда он принимал решение об увольнении Моуринью.

«Что касается интервью господина Пинту, то я не теряю ни секунды на чтение или прослушивание – меня это совершенно не интересует. Мне не интересно, что он говорит или думает.

Будет ли он снова работать со мной? Нет, конечно, нет. В данном случае это невозможно», - слова Моуринью приводит на своих страницах Corriere dello Sport.

Напомним, что Жозе Моуринью был отправлен в отставку в январе из-за плохих результатов «Ромы» в чемпионате Италии.

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