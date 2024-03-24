«Трудно понять»: Моуринью высказался о своём увольнении из «Ромы»

Известный тренер Жозе Моуринью высказался о своём январском увольнении из «Ромы». Португалец не понимает, как боссы римлян могли принять такое решение, учитывая выступления команды в еврокубках.

«Увольнение? В этом нет ничего особенного. Трудно понять, как могут уволить тренера, который два раза подряд доходил до финала еврокубка. Это единственная странность», - слова Моуринью приводит Corriere dello Sport.

Напомним, что в 2022 году «Рома» выиграла Лигу конференций, а в 2023 году – проиграла «Севилье» в финале Лиги Европы.

В настоящий момент главным тренером «Ромы» является Даниэле де Росси.