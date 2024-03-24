Павар рассказал, почему ушёл из «Баварии»

Защитник «Интера» Бенжамен Павар высказался о своём пребывании в клубе и стране.

— Я счастлив, что сейчас живу в прекрасной стране, где потрясающие болельщики. Играть в Италии — это классно. Я испытываю много положительных эмоций, — цитирует Павара Alfredopedulla.

По словам футболиста, он ушел из «Баварии», чтобы играть на позиции центрального защитника, ведь это его любимая позиция.

В сезоне-2023/24 Павар появился на поле в 25 матчах в составе миланского клуба и записал на свой счет два ассиста.

После 29 туров «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в своей копилке 76 очков.