Стало известно, во сколько «Наполи» оценивает Осимхена

В летнее трансферное окно нападающий Виктор Осимхен может уйти из «Наполи». Фаворитом на подписание нигерийского футболиста называется английский «Челси».

Как стало известно La Gazzetta dello Sport, действующие чемпионы Италии рассчитывают заработать на трансфере Осимхена большую сумму – от 110 до 130 миллионов евро. За счёт этого клуб Серии А подпишет другого игрока в линию атаки.

Стоит сказать, что в январе 25-летний Осимхен намекал на своё желание сделать следующий шаг в карьере, сменив команду летом.

В сезоне 2023/2024 Виктор Осимхен провёл 24 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 голевых паса.