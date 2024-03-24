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Чемпионат Италии. Серия А

Гудмундссон дал ответ «Интеру»

24 Марта 2024 • 16:29 Комментировать

Нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон наверняка пойдёт на повышение ближайшим летом. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 26-летний исландец дал согласие на переход в «Интер».

Теперь «нерадзурри» нужно согласовать трансфер Гудмундссона с «Дженоа». Генуэзцы хотят получить за игрока 30 миллионов евро, но миланцы рассчитывают договориться об аренде с обязательным выкупом, о чём ранее уже сообщалось.

Отмечается, что в борьбе за Альберта Гудмундссона «Интер» опережает «Ювентус», «Тоттенхэм» и ещё один английский клуб.

В сезоне 2023/2024 Гудмундссон провёл 29 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 4 голевых паса.

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