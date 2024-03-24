«Интер» может подписать защитника сборной Италии

Одна из задач «Интера» на трансферное лето – подписание центрального защитника. В число предпочтительных кандидатов для «нерадзурри» входит Алессандро Буонджорно из «Торино». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Руди Галетти.

Отмечается, что «Интер» уже больше года следит за Буонджорно. Защитник национальной сборной Италии оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 30 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 24-летний Алессандро Буонджорно провёл 23 официальных матча, в которых забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра.