Зоммер уехал из сборной Швейцарии в «Интер»

Голкипер Янн Зоммер покинул расположение сборной Швейцарии из-за полученной травмы. Как сообщает пресс-служба команды, 35-летний футболист вернётся в расположение «Интера», где пройдёт медицинское обследование.

В сборной Швейцарии Зоммера заменит Йонас Омлин, который на клубном уровне представляет «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Омлин присоединится к «крестоносцам» в воскресенье в Дублине.

Товарищеский матч между сборными Ирландии и Швейцарии пройдёт в ближайший вторник, 26 марта. Что до субботнего матча между швейцарцами и датчанами, то он не принёс зрителям голов – 0:0.