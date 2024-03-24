«Аталанта» удалила публикацию с Миранчуком после комментария украинского футболиста

Пресс-служба клуба «Аталанта» попала в неловкую ситуацию из-за публикации в социальных сетях.

Как сообщают итальянские СМИ, бергамаски разместили пост, посвященный полузащитнику сборной России Алексею Миранчуку. Хавбек «Аталанты» отметился забитым мячом в недавней товарищеской встрече против сборной Сербии (4:0).

В комментариях под постом оставил сообщение экс-одноклубник Миранчука, а ныне игрок «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский. Он написал «позор» на итальянском языке.

После комментария украинского игрока бергамаски приняли решение удалить публикацию.