«Интер» и «Ювентус» сразятся за итальянского нападающего

Форвард «Наполи» Джакомо Распадори попал в сферу интересов двух топ-клубов итальянского чемпионата. Как информирует Gazzetta dello Sport, в борьбе за 24-летнего игрока сойдутся миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Сумма потенциального трансфера оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Джакомо сыграл 29 поединков за неаполитанский коллектив, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Срок действующего контракта между Распадори и клубом истекает летом 2028 года.

После 29 туров чемпионата Италии «Наполи» идет на седьмом месте.