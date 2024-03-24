​Рами: «Милан» - любимый клуб, но Филиппо Индзаги редиска»

Бывший французский футболист Адиль Рами, в прошлом выступавший в составе «Милана», тепло вспоминает клуб, но не очень тепло отозвался об его тогдашнем наставнике - Филиппо Индзаги.

- Я люблю «Милан», для меня это сильнейший и лучший клуб в мире. Было большой честью выступать за этот клуб. Я отлично ладил с Галлиани и Берлускони. Но был один человек, Филиппо Индзаги. Большой игрок, но не лучший тренер. Не знаю почему, но он относился ко мне предвзято, что лишало меня мотивации, - цитирует слова Адиля Рами pianetamilan.it.

Французский футболист провел в составе «Милана» сезон 2014/2015.