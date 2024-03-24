​Будущее Кварацхелии зависит от того, попадёт ли «Наполи» в Лигу чемпионов

Будущее грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии в «Наполи» зависит от выступлений клуба в оставшейся части сезона - если «Наполи» пробьётся в Лигу чемпионов, то клуб будет продлевать контракт с ним, если нет, то придется расстаться с ним. О таком сценарии пишет итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

- Аурелио де Лаурентис пока сдержан в этом вопросе, потому что для него самым важным является найти средства. И в этом смысле Лига чемпионов делает всю разницу. Вместе с агентом Кварацхелии они обсудят эту ситуацию в конце сезона, когда будет понятно, что ждет «Наполи» в следующем сезоне, - сообщает источник.