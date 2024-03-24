Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Менди может стать заменой для Тео Эрнандеса в «Милане»

24 Марта 2024 • 08:45 Комментировать

Итальянский «Милан» столкнулся с перспективой возможной потери Тео Эрнандеса, скоростного французского защитника хочет мюнхенская «Бавария». Если летом он действительно уйдет, то заменой для него может стать другой французский игрок - Ферлан Менди.

Именно его руководство «Милана» рассматривает в качестве замены для Эрнандеса, уточняет испанское издание Mundo Deportivo. Финансовые условия гипотетической сделки пока что не сообщаются.

Сейчас «Милан», напомним. идет на втором месте в турнирной таблице итальянского чемпионата. В следующем туре клубу предстоит сыграть с «Фиорентиной».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Тео Эрнандес Ферлан Менди ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Спартак» обратился к Сергею Лаврову Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России Защитник «Барселоны» подорожал на 1566%
Умер Василий Уткин Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Мбаппе назвал Месси сукиным сыном «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:3 Кейн не одинок: Кто из мировых звёзд не выигрывал национальный чемпионат
Спортивные новости
Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия «Трактор» в четвёртый раз подряд обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Марта
09:23 · Италия. Серия А
​Будущее Кварацхелии зависит от того, попадёт ли «Наполи» в Лигу чемпионов
08:45 · Италия. Серия А
​Менди может стать заменой для Тео Эрнандеса в «Милане»
08:17 · Италия. Серия А
​Кальцона: «Сделаем всё возможное для попадания в Лигу чемпионов»
07:25 · Италия. Серия А
​Тудор: «Я не могу обещать, что мы займём хотя бы пятое место»
03:18 · Италия. Серия А
Бонек: «Надеюсь, де Росси станет для «Ромы» своим Фергюсоном»
23 Марта
23:58 · Италия. Серия А
Пинту: «Я никогда не подписывал в «Рому» игроков без одобрения Моуринью»
23:32 · Италия. Серия А
Голкипер «Интера» Зоммер травмировался в матче за сборную Швейцарии
23:07 · Англия. Премьер-лига
Амрабат заинтересовал ещё один топ-клуб Серии А слухи
22:29 · Англия. Премьер-лига
Осимхен определился со своим новым клубом 2 слухи
22:03 · Италия. Серия А
Пинту: «Когда я увольнял Моуринью, мне хотелось умереть»
20:31 · Италия. Серия А
«Наполи» активирует пункт о продлении контракта с вратарём
20:04 · Италия. Серия А
Генеральный директор «Интера» высказался о своём будущем
19:38 · Италия. Серия А
Владельца «Интера» обязали погасить долг в размере 320 млн евро 1
17:59 · Англия. Премьер-лига
Директор «Ювентуса»: «В Европе на самом деле только одна топ-лига»
16:52 · Италия. Серия А
«Интер» хочет арендовать форварда «Дженоа» с правом выкупа
Все новости
Рекомендуем