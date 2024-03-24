​Менди может стать заменой для Тео Эрнандеса в «Милане»

Итальянский «Милан» столкнулся с перспективой возможной потери Тео Эрнандеса, скоростного французского защитника хочет мюнхенская «Бавария». Если летом он действительно уйдет, то заменой для него может стать другой французский игрок - Ферлан Менди.

Именно его руководство «Милана» рассматривает в качестве замены для Эрнандеса, уточняет испанское издание Mundo Deportivo. Финансовые условия гипотетической сделки пока что не сообщаются.

Сейчас «Милан», напомним. идет на втором месте в турнирной таблице итальянского чемпионата. В следующем туре клубу предстоит сыграть с «Фиорентиной».