​Кальцона: «Сделаем всё возможное для попадания в Лигу чемпионов»

«Наполи» нравится участвовать в Лиге чемпионов и клуб будет пытаться попасть туда и по итогам нынешнего сезона также, несмотря а все сложности. Такое убеждение высказал главный тренер Франческо Кальцона - уже третий специалист по ходу сезона, работающий с «Наполи».

- Мое будущее? Мы пока его не обсуждали. Я рад, что могу работать на два фронта, а потом будет видно. Пока у нас есть шансы на попадание в зону Лиги чемпионов, будем сражаться за это. Сейчас сложный период, похоже, остается уже позади, - цитирует слова Кальцоны calcionapoli1926.it.

Сейчас клуб занимает седьмое место в Серии А.