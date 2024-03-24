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Чемпионат Италии. Серия А

​Тудор: «Я не могу обещать, что мы займём хотя бы пятое место»

24 Марта 2024 • 07:25 Комментировать

Новый наставник римского «Лацио» Игор Тудор сдержан в своих обещаниях - когда журналисты спросили его, реально ли для «Лацио» подняться на пятое место в чемпионате к концу сезона, он ушел от ответа, сказав, что не может гарантировать подобные вещи. Также его спросили о том, как он собирается готовить команду к дерби:

- Мне никто ничего особо про дерби не говорил. Для меня это обычный матч, как и все. Для меня важны все матчи. И до дерби у нас два важнейших матча с «Ювентусом», - цитирует слова Тудора derbyderbyderby.it.

Сейчас «Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.


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Лацио Игор Тудор
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