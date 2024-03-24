​Тудор: «Я не могу обещать, что мы займём хотя бы пятое место»

Новый наставник римского «Лацио» Игор Тудор сдержан в своих обещаниях - когда журналисты спросили его, реально ли для «Лацио» подняться на пятое место в чемпионате к концу сезона, он ушел от ответа, сказав, что не может гарантировать подобные вещи. Также его спросили о том, как он собирается готовить команду к дерби:

- Мне никто ничего особо про дерби не говорил. Для меня это обычный матч, как и все. Для меня важны все матчи. И до дерби у нас два важнейших матча с «Ювентусом», - цитирует слова Тудора derbyderbyderby.it.

Сейчас «Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.