Голкипер «Интера» Зоммер травмировался в матче за сборную Швейцарии

Миланский «Интер» рискует потерять Янна Зоммера, получившего травму в поединке за сборную Швейцарии.

35-летний вратарь был заменён на 37-й минуте товарищеской встречи со сборной Дании. Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, Зоммер не смог продолжить игру из-за повреждения лодыжки. В скором времени будут проведены обследования для выявления степени серьёзности травмы.

Сегодняшний матч – 88-й для Янна Зоммера в составе швейцарской национальной команды.

Цвета «Интера» голкипер защищает с августа прошлого года. До переезда в Италию он выступал за «Баварию» и «Боруссию» Мёнхенгладбах.