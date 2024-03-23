Голкипер «Интера» Зоммер травмировался в матче за сборную Швейцарии

Миланский «Интер» рискует потерять Янна Зоммера, получившего травму в поединке за сборную Швейцарии.
35-летний вратарь был заменён на 37-й минуте товарищеской встречи со сборной Дании. Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, Зоммер не смог продолжить игру из-за повреждения лодыжки. В скором времени будут проведены обследования для выявления степени серьёзности травмы.
Сегодняшний матч – 88-й для Янна Зоммера в составе швейцарской национальной команды.
Цвета «Интера» голкипер защищает с августа прошлого года. До переезда в Италию он выступал за «Баварию» и «Боруссию» Мёнхенгладбах.
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