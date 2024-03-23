Генеральный директор «Интера» высказался о своём будущем

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта покинет занимаемую должность по окончании своего соглашения.

Об этом он сообщил в интервью Sky Sports.

- По окончании моего соглашение с «Интером», я буду заниматься только молодёжью. Это самый большой актив для клуба, - сказал Маротта.

Контракт Маротты с «Интером» действует до 2027 года. На должности генерального директора Маротта находится с 2018 года. Ранее он работал в «Ювентусе».

«Интер» в текущем сезоне лидирует в чемпионате Италии, имея в своём активе 76 баллов. Идущий на втором месте «Милан» отстаёт на 14 очков за девять туров до финиша.