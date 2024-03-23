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Чемпионат Италии. Серия А

Генеральный директор «Интера» высказался о своём будущем

23 Марта 2024 • 20:04 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
01.04 21:45

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта покинет занимаемую должность по окончании своего соглашения.

Об этом он сообщил в интервью Sky Sports.

- По окончании моего соглашение с «Интером», я буду заниматься только молодёжью. Это самый большой актив для клуба, - сказал Маротта.

Контракт Маротты с «Интером» действует до 2027 года. На должности генерального директора Маротта находится с 2018 года. Ранее он работал в «Ювентусе».

«Интер» в текущем сезоне лидирует в чемпионате Италии, имея в своём активе 76 баллов. Идущий на втором месте «Милан» отстаёт на 14 очков за девять туров до финиша.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта

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