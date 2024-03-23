Владельца «Интера» обязали погасить долг в размере 320 млн евро

Владелец «Интера» Стивен Чжан должен погасить перед китайским строительным банком задолженность в сумме 320 миллионов евро

Как передаёт Corriere dello Sport, такое решение утвердил апелляционный суд Милана.

Ранее компания Great Matrix Limited, которая контролируется компанией Suning Holdings, принадлежащей Чжану, взяла заём на сумму 255 миллионов евро. Однако обязанности по погашению кредита не были исполнены и теперь оплачивать придётся после решения суда.

Также отмечается, что в Гонконге, где изначально Чжан проиграл суд, владельцу «Интера» грозит тюремный срок на три месяца.

«Интер» в текущем сезоне занимает первое место в Серии А, набрав в 29 турах 76 очков. Отрыв от идущего вторым «Милана» составляет 62 балла.