Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Владельца «Интера» обязали погасить долг в размере 320 млн евро

23 Марта 2024 • 19:38 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
01.04 21:45

Владелец «Интера» Стивен Чжан должен погасить перед китайским строительным банком задолженность в сумме 320 миллионов евро

Как передаёт Corriere dello Sport, такое решение утвердил апелляционный суд Милана.

Ранее компания Great Matrix Limited, которая контролируется компанией Suning Holdings, принадлежащей Чжану, взяла заём на сумму 255 миллионов евро. Однако обязанности по погашению кредита не были исполнены и теперь оплачивать придётся после решения суда.

Также отмечается, что в Гонконге, где изначально Чжан проиграл суд, владельцу «Интера» грозит тюремный срок на три месяца.

«Интер» в текущем сезоне занимает первое место в Серии А, набрав в 29 турах 76 очков. Отрыв от идущего вторым «Милана» составляет 62 балла.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стивен Чжан

Новости по матчу

Сегодня, 23 Марта
16:52
«Интер» хочет арендовать форварда «Дженоа» с правом выкупа
22 Марта
23:36
Ачерби согласился продлить контракт с «Интером» за несколько дней до скандала со своим участием
19 Марта
13:01
Спаллетти: «Ачерби сказал мне, что не оскорблял Жезуса на расовой почве»
12:40
Жезус: «Ачерби сказал мне: «Ты всего лишь негр»
18 Марта
16:38
Агент Ачерби прокомментировал обвинения в расизме 1
15:47
Защитника «Интера» могут дисквалифицировать на 10 матчей за расизм
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ЭМПОЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Спартак» обратился к Сергею Лаврову Садио Мане высказался о Клоппе «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал»
Умер Василий Уткин Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Куртуа сделал важное заявление Анчелотти
Спортивные новости
Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия «Трактор» в четвёртый раз подряд обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Марта
19:38 · Италия. Серия А
Владельца «Интера» обязали погасить долг в размере 320 млн евро
17:59 · Англия. Премьер-лига
Директор «Ювентуса»: «В Европе на самом деле только одна топ-лига»
16:52 · Италия. Серия А
«Интер» хочет арендовать форварда «Дженоа» с правом выкупа
16:50 · Англия. Премьер-лига
Копмейнерс дал понять, куда хочет перейти из «Аталанты»
15:57 · Италия. Серия А
Названа причина возможного ухода Меньяна из «Милана» 2
15:49 · Италия. Серия А
Назван фаворит на должность тренера «Наполи»
15:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал топ-новичка в оборону – известно имя
15:04 · Италия. Серия А
Дело Ачерби: игрок признался, что употребил слово «чёрный» 1
14:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» придумал, как снизить зарплату Влаховича
13:26 · Италия. Серия А
«Фиорентина» не будет выкупать Артура
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» участвует в гонке за нападающим «Манчестер Юнайтед»
11:56 · Германия. Бундеслига
«Милан» выбрал нападающего на замену Жиру
10:10 · Италия. Серия А
Азмун: «У меня серьёзна травма»
08:43 · Италия. Серия А
«Шахтёр» может продать свою звезду за 80-90 миллионов евро
05:36 · Италия. Серия А
​Диего Милито: «Нынешний «Интер» невероятен»
Все новости
Рекомендуем