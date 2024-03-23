Названа причина возможного ухода Меньяна из «Милана»

Страж ворот «Милана» Майк Меньян в обозримом будущем может сменить клубную прописку. Как сообщает TodoFichajes, ссылаясь на журналиста Антонио Витьелло, футболист и клуб могут разойтись из-за типика в переговорах о новом контракте. Меньян требует зарплату в 6 миллионов евро за сезон, и его позиция является максимально твёрдой. «Россонери», в свою очередь, предлагают французу 4,5 миллиона евро в год.

За «Милан» Меньян играет с лета 2021 года после трансфера из «Лилля». С тех пор футболист провёл 105 матчей, в которых пропустил 105 голов.

Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего Майка Меньяна в 40 миллионов евро.