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Чемпионат Италии. Серия А

Назван фаворит на должность тренера «Наполи»

23 Марта 2024 • 15:49 Комментировать

Судя по всему, летом в «Наполи» снова сменится главный тренер. Согласно информации журналиста Даниэле Лонго, фаворитом на этот пост является нынешний рулевой «Фиорентины» Винченцо Итальяно.

46-летний Итальяно тренирует «Фиорентину» с лета 2021 года. В прошлом сезоне команда добралась до финала Лиги конференций, где выступает и в нынешнем сезоне.

Если говорить о турнирной таблице Серии А, то на текущий момент «фиалки» располагаются на восьмой строчке. Что касается «Наполи», то сейчас команда  занимает седьмую позицию в таблице итальянского чемпионата.

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