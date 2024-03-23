Дело Ачерби: игрок признался, что употребил слово «чёрный»

В отношении защитника «Интера» Франческо Ачерби идёт расследование – футболиста обвинили в расизме в адрес игрока «Наполи» Жуана Жезуса. В пятницу прокуратура Федерации футбола Италии заслушала Ачерби. По данным Il Corriere della Sera, футболист «нерадзурри» признался, что использовал слово «чёрный». При этом Ачерби утверждает, что употребил слово не в уничижительном смысле.

Ранее сообщалось, что Ачерби может столкнуться с дисквалификацией на 10 матчей, если обвинения в расизме докажут. Ранее футболиста исключили из состава национальной сборной Италии на мартовский сбор.