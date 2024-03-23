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«Ювентус» придумал, как снизить зарплату Влаховича

23 Марта 2024 • 14:25 Комментировать

В настоящий момент Душан Влахович зарабатывает в «Ювентусе» 7 миллионов евро за сезон. По условиям действующего контакта оклад серба в сезонах 2024/2025 и 2025/2026 вырастет до 12 миллионов евро в год. «Старая синьора» стремится к сокращению зарплатной ведомости, поэтому клуб пытается договориться с Влаховичем о новом контракте.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Ювентус» придумал, как снизить зарплату Влаховича. Клуб предлагает игроку 8 миллионов евро за сезон, но с продлением контракта ещё на два года – до середины 2028-го.

В то же время отмечается, что сам 24-летний Влахович хочет просит более высокий оклад – 10 миллионов евро в год.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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