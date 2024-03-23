Азмун: «У меня серьёзна травма»

Иранский нападающий Сердар Азмун высказался о своей травме. Нападающий «Ромы» получил повреждение по ходу недавнего поединка отбора ЧМ-2026 против национальной команды Туркменистана (5:0). Его заменили после первого тайма.

«Я получил серьезное повреждение, мне нужно пройти МРТ. Уверен, что это разрыв связки», - передает слова футболиста Varzesh3.

29-летний нападающий выступает за римский коллектив на правах аренды. В текущем сезоне чемпионата Италии Сердар провел 17 поединков, записав себе в актив два забитых мяча. Полноценный контракт игрока принадлежит немецкому «Байеру».