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Чемпионат Италии. Серия А

Азмун: «У меня серьёзна травма»

23 Марта 2024 • 10:10 Комментировать

Иранский нападающий Сердар Азмун высказался о своей травме. Нападающий «Ромы» получил повреждение по ходу недавнего поединка отбора ЧМ-2026 против национальной команды Туркменистана (5:0). Его заменили после первого тайма.

«Я получил серьезное повреждение, мне нужно пройти МРТ. Уверен, что это разрыв связки», - передает слова футболиста Varzesh3.

29-летний нападающий выступает за римский коллектив на правах аренды. В текущем сезоне чемпионата Италии Сердар провел 17 поединков, записав себе в актив два забитых мяча. Полноценный контракт игрока принадлежит немецкому «Байеру».

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Рома Сердар Азмун
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