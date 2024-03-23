​Диего Милито: «Нынешний «Интер» невероятен»

Бывший нападающий миланского «Интера» Диего Милито, в 2010 году забивший два решающих мяча в «золотом» для «Интера» финале Лиги чемпионов против «Баварии», высоко ценит и нынешнюю команду Симоне Индзаги:

- Это невероятная команда, в которой много качественной игры, которая решает все на поле самым естественным и непринужденным образом. Особенно меня впечатляет нападение, но также супернадежный вратарь и защита также заслуживают самых лестных слов, - цитирует слова Милито fcinter1908.it.

Диего Милито защищал цвета миланского «Интера» с 2009 по 2014 год, а карьеру закончил в 2016 году.