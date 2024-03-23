Ди Грегорио - первая цель «Милана» на случай ухода Меньяна

В итальянском «Милане» прорабатывают варианты на случай расставания с Майком Меньяном - французский голкипер, хотя и несколько сдал, по субъективным ощущениям, вызывает интерес больших клубов Европы. Таких, с которыми «Милан» объективно не может тягаться финансово. А потому в клубе уже присматриваются к альтернативным вариантам.

Как уточняет pianetamilan.it, первый выбор клуба на случай ухода Меньяна - это голкипер «Монцы» Микеле ди Грегорио, на которого «Милан» может потратить до 20 миллионов евро. Ди Грегорио - это долгосрочный выбор, учитывая его возраст (27 лет), потому и такие деньги. Другие варианты - вратарь «Дженоа» Хосеп Мартинес, а также Алекс Мерет из «Наполи».