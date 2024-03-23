Французский полузащитник итальянского «Милана» Ясин Адли рассказал о самых важных людях в своей карьере, в частности, в его нынешнем клубе. Поэтому ничего удивительного в том, что это именно люди из «Милана», нет.

- - Мой агент, у меня с ним невероятно хорошие отношения, я прислушиваюсь к нему так, как будто он мой отец. Встреча с Паоло Мальдини стимулировала мой профессиональный рост. Очень важен для меня и Майк Меньян, у него невероятный менталитет. А также имам, - заявил мусульманин Адли.

Адли выступает за свой нынешний клуб с 2021 года, ранее он успел поиграть за «Бордо» и «ПСЖ».