​Кьяер: «Моё будущее может быть каким угодно, в том числе и вне футбола»

Датский защитник Симон Кьяер еще не определился своим будущим, «Милан»,скорее всего, расстанется с ним и предполагалось, что Кьяер примет решение вернуться в родные пенаты - как это часто бывает с игроками на закате карьеры. Но само он пока еще не определился и признает, что может вообще завершить карьеру и заняться другими вещами.

- Я уже давно понял, что в футболе нельзя говорить «никогда». Вернусь ли я в «Митьюлланд»? Я не могу ответить. Есть разные варианты. Вплоть до того, что я могу заняться вообще другими вещами, а не футболом, - цитирует слова датского защитника pianetamilan.it.

Кьяер защищает цвета «Милана» с 2020 года.