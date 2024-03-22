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Чемпионат Италии. Серия А

Ачерби согласился продлить контракт с «Интером» за несколько дней до скандала со своим участием

22 Марта 2024 • 23:36 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
01.04 21:45

Центральный защитник «Интера» Франческо Ачерби ответил согласием на предложение клуба по новому контракту.

36-летний игрок недавно угодил в скандал: его обвиняют в оскорблении футболиста «Наполи» Жуана Жезуса на расовой почве. В связи с этим Ачерби был исключён из состава сборной Италии на мартовские товарищеские матчи.

За несколько дней до инцидента центрбек согласился продлить контракт с «Интером» до 2026 года с возможностью автоматической пролонгации ещё на один год, докладывает Паскуале Гуарро. Пока неизвестно, повлияет ли недавний скандал на будущее Ачерби в «Интере», однако, по некоторым данным, «нерадзурри» могут расстаться с ветераном, если обвинения в его адрес будут доказаны.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Франческо Ачерби

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ИНТЕР МИЛАН ЭМПОЛИ
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