Ачерби согласился продлить контракт с «Интером» за несколько дней до скандала со своим участием

Центральный защитник «Интера» Франческо Ачерби ответил согласием на предложение клуба по новому контракту.

36-летний игрок недавно угодил в скандал: его обвиняют в оскорблении футболиста «Наполи» Жуана Жезуса на расовой почве. В связи с этим Ачерби был исключён из состава сборной Италии на мартовские товарищеские матчи.

За несколько дней до инцидента центрбек согласился продлить контракт с «Интером» до 2026 года с возможностью автоматической пролонгации ещё на один год, докладывает Паскуале Гуарро. Пока неизвестно, повлияет ли недавний скандал на будущее Ачерби в «Интере», однако, по некоторым данным, «нерадзурри» могут расстаться с ветераном, если обвинения в его адрес будут доказаны.