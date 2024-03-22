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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» ищет защитника – названы три кандидата

22 Марта 2024 • 16:26 Комментировать (1)

«Интер» рассчитывает в летнее трансферное окно подписать нового футболиста на позицию центрального защитника. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на радаре «нерадзурри» находятся три игрока. Так, миланцам нравится Ким Мин Джэ из «Баварии», но подписать его будет сложно. С учётом денег, затраченных «Баварией» на подписание корейца, «Интер» устроит только его аренда.

Также «Интеру» интересны Крис Смоллинг из «Ромы» и Константинос Мавропанос из «Вест Хэма».

Отметим, что «Интер» уверенно лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А, опережая ближайшего преследователя на 14 очков.

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22 Марта 2024 в 16:44
Смоллинг хороший вариант!
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