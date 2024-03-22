Итальянский клуб хочет подписать Морату

Испанский центрфорвард Альваро Мората, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», может вернуться в итальянскую Серию А. В подписании нападающего заинтересован главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Todofichajes.

Срок действующего трудового соглашения между Моратой и «матрасниками» рассчитан до середины 2026 года. Согласно оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 20 миллионов евро.

Напомним, что Альваро имеет опыт выступлений за «старую синьору». Испанец играл в составе туринского клуба с 2014 по 2016 и с 2020 по 2022 годы.