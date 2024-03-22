«Ювентус» договаривается с Влаховичем

Сербский нападающий Душан Влахович может заключить новое трудовое соглашение с туринским «Ювентусом». Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Согласно сведениям источника, агент футболиста Дарко Ристич в минувший уик-энд посетил Турин, где провел предварительные переговоры с руководством «старой синьоры». Стороны обсуждают пролонгацию сотрудничества до 2028 года. В ближайшее время пройдет новый этап переговорного процесса.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 24-летний нападающий провел 25 поединков, отметившись 15 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.