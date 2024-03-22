«Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа

Мадридский «Реал» подыскивает замену голкиперу Тибо Куртуа, получившему новую травму колена. Как стало известно журналистам Fichajes, скауты «королевского» клуба обратили свой взгляд на Серию А.

В поле зрения «сливочных» попал вратарь «Милана» Майк Меньян. «Реал» задумался над подписанием 28-летнего француза в летнее трансферное окно. Рыночная стоимость голкипера оценивается в 40 миллионов евро.

В составе «россонери» Майк выступает с лета 2021 года. Срок контракта между сторонами рассчитан до середины 2026-го. В текущем сезоне Серии А Меньян сыграл 26 матчей, в которых пропустил 31 гол.