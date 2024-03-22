​Помощник де Дзерби: «Роберто обожает Италию и ждёт предложение, особенно от «Наполи»

Вероятность того, что Роберто де Дзерби покинет «Брайтон» и вообще Туманный Альбион, растет, если верить словам его помощника Андреи Малдеры. Тот, выступая на Radio Kiss Kiss Napoli, заявил, что де Дзерби мечтает работать в Италии и хотел бы получить оттуда достойное предложение, особенно от «Наполи»:

«Он влюблен в Италию, это его Родина, а «Наполи» входит в число любимых клубов. Несмотря на контракт с «Брайтоном», если поступит предложение, особенно от «Наполи», он рассмотрит его, - заявил Мальдера.

Другой итальянский клуб, в который часто сватают де Дзерби - это «Милан».