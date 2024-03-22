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Чемпионат Италии. Серия А

​Поклонник «Наполи» раскрасил свой дом в Брешии в... цвета клуба

22 Марта 2024 • 05:16 Комментировать

Давно известно, что футбол в Италии - это религия, а цвета любимого клуба автоматически становятся главными в жизни. Не случайно все клубы в Италии имеют свое, цветовое прозвищще. Винченцо Сомма из Брешии настолько яро болеет за «Наполи» и после титула чемпиона Италии в прошлом году решил бросить вызов соседу - раскрасить дом в цвета «Наполи».

И теперь двухэтажная вилла в Брешии привлекает внимание всех прохожих. Более того, хозяин дома признался, что вскоре собирается посвятить одну из стен исключительно Диего Марадоне. А своего соседа он теперь смело берет «на слабо» - ждет от него, что тот также решится раскрасить свой дом в цвета любимого клуба. Но это не «Наполи» - а «Милан».  


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Милан Наполи
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