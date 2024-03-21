Мората назвал топ-клубы, куда мог перейти прошлым летом

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората признался, что прошлым летом он мог вернуться в чемпионат Италии.

«Прошлым летом у меня были возможности перейти в «Милан», «Интер» или «Рому». Это правда. Вариант с «Ромой» очень соблазнял меня. В конце концов я решил подписать новый контракт с «Атлетико» и помочь клубу с финансовым фэйр-плей, изменив условия заработной платы», - слова Мораты приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В сезоне 2023/2024 Альваро Мората провёл 40 матчей, в которых забил 20 голов и отдал три голевых паса.

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