Копмейнерс: «Я сообщил «Аталанте» о том, что хочу покинуть клуб летом»

Полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс заявил о желании сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

«Я сообщил «Аталанте» о том, что хочу покинуть клуб летом. Надеюсь, что в этом году будут рассмотрены варианты. Я прекрасно провёл время в «Аталанте» и надеюсь, что они получат большую сумму за трансфер», - сказал Копмейнерс De Telegraaf.

26-летнего Копмейнерса слухи связывают с «Ювентусом» и клубами Английской премьер-лиги. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают нидерландского футболиста в 40 миллионов евро.

В 34 матчах сезона 2023/2024 Копмейнерс забил 12 голов и отдал 4 голевых паса.