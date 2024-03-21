«Мы должны уходить с поля»: Маркус Тюрам поддержал Меньяна в борьбе с расизмом

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам поддерживает Майка Меньяна. Недавно вратарь «Милана» покинул поле, когда услышал расистские оскорбления с трибун во время матча чемпионата Италии против «Удинезе».

«Да, я согласен с Меньяном, мы должны уходить с поля. Мы должны стучать кулаками по столу, чтобы дать понять, что расистское поведение недопустимо», - слова Тюрама приводит журналист Фабрис Хокинс.

В сезоне 2023/2024 Маркус Тюрам провёл 38 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 12 голов и 11 результативных передач на партнёров. «Интер» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.