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Чемпионат Италии. Серия А

«Мы должны уходить с поля»: Маркус Тюрам поддержал Меньяна в борьбе с расизмом

21 Марта 2024 • 14:33 Комментировать

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам поддерживает Майка Меньяна. Недавно вратарь «Милана» покинул поле, когда услышал расистские оскорбления с трибун во время матча чемпионата Италии против «Удинезе».

«Да, я согласен с Меньяном, мы должны уходить с поля. Мы должны стучать кулаками по столу, чтобы дать понять, что расистское поведение недопустимо», - слова Тюрама приводит журналист Фабрис Хокинс.

В сезоне 2023/2024 Маркус Тюрам провёл 38 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 12 голов и 11 результативных передач на партнёров. «Интер» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Интер Милан Маркус Тюрам Майк Меньян ещё теги
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