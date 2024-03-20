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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» поставит крест на Ачерби, если обвинения докажут

20 Марта 2024 • 15:26 Комментировать

Защитника «Интера» Франческо Ачерби обвиняют в расизме в отношении игрока «Наполи» Жуана Жезуса. Представитель «нерадзурри» отвергает обвинения, но его исключили из состава сборной Италии на мартовский сбор, чтобы вокруг команды не было отвлекающих факторов.

Как стало известно Corriere della Sera, если обвинения в адрес Ачерби докажут, «Интер» может расстаться с футболистом ближайшим летом. Действующий контракт 36-летнего футболиста рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что в конце прошлой недели «Интер» и «Наполи» поделили очки в очном матче Серии А – 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Франческо Ачерби
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