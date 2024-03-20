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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» и «Ювентус» поборются за 19-летнего защитника

20 Марта 2024 • 11:12 Комментировать

Перспективный защитник Патрик Доргу, правами на которого владеет «Лечче», может пойти на серьезное повышение.

Как сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры, заинтересованность в трансфере 19-летнего футболиста проявляют «Милан» и туринский «Ювентус». Не исключено, что игрок примкнет к одному из грандов Серии А в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Патрик принял участие в 25 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

Трудовой договор датчанина с «Лечче» рассчитан до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

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Милан Ювентус Лечче трансферы футбола - лето 2024 Патрик Доргу ещё теги
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