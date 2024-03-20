Рибери получит работу в Италии

Экс-полузащитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франк Рибери войдет в тренерский штаб одного из итальянских клубов. Об этом стало известно инсайдеру Николо Скире.

Француз станет ассистентом нового рулевого «Салернитаны» Стефано Колантуоно. Этот специалист будет руководить командой до завершения нынешнего сезона.

«Салернитана» является главным аутсайдером итальянской Серии А. После 29 туров команда набрала всего 14 очков и отстает от идущего 19-м «Сассуоло» на девять баллов. Ближайший поединок команда проведет на выезде против «Болоньи». Матч состоится 1 апреля.