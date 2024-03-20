«Барселона» выбрала нового полузащитника - известно имя

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Как стало известно журналистам Todofichajes, в подписании 22-летнего сербского хавбека заинтересована каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые» готовы побороться за игрока с другими претендентами. Заполучить Самарджича также хотят туринский «Ювентус» и «Наполи». Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 20 миллионов евро. Его контракт с «Удинезе» рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Лазар провел 25 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.