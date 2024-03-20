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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» выбрала нового полузащитника - известно имя

20 Марта 2024 • 10:24 Комментировать

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Как стало известно журналистам Todofichajes, в подписании 22-летнего сербского хавбека заинтересована каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые» готовы побороться за игрока с другими претендентами. Заполучить Самарджича также хотят туринский «Ювентус» и «Наполи». Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 20 миллионов евро. Его контракт с «Удинезе» рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Лазар провел 25 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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