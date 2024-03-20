​Юнус Муса: «Пулишич - лучший нападающий «Милана»

Американский полузащитник Юнус Муса очень высоко ценит своего партнера по «Милану» - Кристиана Пулишича. Он считает, что Пулишич набрал оптимальную форму и даже назвал его лучшим нападающим «Милана» в настоящий момент.

- Я счастлив видеть, как сейчас играет Кристиан. Он много забивает, делает много передач и очень влияет на игру нашей команды. Я считаю, что в этом сезоне его можно назвать лучшим нападающим «Милана». Очень рад за него, - цитирует слова Мусы pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сразиться с «Фиорентиной». Сейчас клуб занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А.