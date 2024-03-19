Умер гендиректор «Фиорентины»

«Фиорентина» сообщила трагическую новость – из жизни ушёл генеральный директор клуба Джо Бароне. В среду руководителю «фиалок» должно было исполниться 58 лет…

Сотрудники «Фиорентины» разбиты новостью о смерти Бароне. В заявлении клуб отметил высокий уровень его работы. Также «фиалки» выразили соболезнования семье покойного.

Стоит напомнить, что на минувших выходных Джо Бароне почувствовал себя плохо перед матчем «Фиорентины» против «Аталанты». Функционера госпитализировали, а матч перенесли на более поздний срок. К сожалению, Бароне скончался в больнице.

«Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.