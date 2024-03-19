Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Умер гендиректор «Фиорентины»

19 Марта 2024 • 17:47 Комментировать

«Фиорентина» сообщила трагическую новость – из жизни ушёл генеральный директор клуба Джо Бароне. В среду руководителю «фиалок» должно было исполниться 58 лет…

Сотрудники «Фиорентины» разбиты новостью о смерти Бароне. В заявлении клуб отметил высокий уровень его работы. Также «фиалки» выразили соболезнования семье покойного.

Стоит напомнить, что на минувших выходных Джо Бароне почувствовал себя плохо перед матчем «Фиорентины» против «Аталанты». Функционера госпитализировали, а матч перенесли на более поздний срок. К сожалению, Бароне скончался в больнице.

«Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Джо Бароне
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» «Рома» потеряла Дибалу Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала»
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
В МОК призвали спортсменов отказаться от участия в Играх Дружбы в России Омский «Авангард» расторг контракт с главным тренером «Салават Юлаев» подтвердил смерть Константина Кольцова «Трактор» в овертайме одолел «Динамо» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» поиздевался над «Авангардом» во втором матче серии плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Марта
17:47 · Италия. Серия А
Умер гендиректор «Фиорентины»
16:22 · Италия. Серия А
«Интер» начал переговоры по трансферу форварда
14:43 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Милан» нацелились на форварда «Севильи», который поругался с тренером слухи
13:45 · Италия. Серия А
Влаховича дисквалифицировали
13:01 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Ачерби сказал мне, что не оскорблял Жезуса на расовой почве»
12:40 · Италия. Серия А
Жезус: «Ачерби сказал мне: «Ты всего лишь негр»
12:38 · Италия. Серия А
Агент Мерета рассказал о будущем вратаря в «Наполи»
12:19 · Италия. Серия А
Тотти высказался об игре Дибалы
12:05 · Италия. Серия А
Тотти: «Я никогда не вернусь в «Рому»
11:18 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может уехать в мадридский клуб
11:03 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет купить украинского нападающего
10:19 · Италия. Серия А
«Ювентуса» может удивить новым тренером - известно имя
05:41 · Италия. Серия А
​Раноккия: «Мне очень нравится Пиоли»
05:35 · Италия. Серия А
​«Фрозиноне» забил свой 100-й гол в Серии А
05:29 · Италия. Серия А
​«Лацио» - лидер Серии А по «пробегу»
Все новости
Рекомендуем