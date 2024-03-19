Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» начал переговоры по трансферу форварда

19 Марта 2024 • 16:22 Комментировать

Нападающий Альберт Гудмундссон в летнее трансферное окно может сменить «Дженоа» на «Интер». Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, миланский клуб не просто проявляет интерес к исландцу, но уже и начал переговоры. Генуэзцы хотят получить за Гудмундссона 30 миллионов евро. При этом генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта попытается договориться об аренде с обязательным выкупом.

Отмечается, что интерес к 26-летнему Гудмундссону также проявляют «Ювентус» и «Тоттенхэм».

В 29 матчах сезона 2023/2024 Альберт Гудмундссон записал на свой счёт 12 голов и 4 голевых паса на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дженоа Альберт Гудмундссон трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» «Рома» потеряла Дибалу Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала»
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
В МОК призвали спортсменов отказаться от участия в Играх Дружбы в России Омский «Авангард» расторг контракт с главным тренером «Салават Юлаев» подтвердил смерть Константина Кольцова «Трактор» в овертайме одолел «Динамо» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» поиздевался над «Авангардом» во втором матче серии плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Марта
17:47 · Италия. Серия А
Умер гендиректор «Фиорентины»
16:22 · Италия. Серия А
«Интер» начал переговоры по трансферу форварда
14:43 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Милан» нацелились на форварда «Севильи», который поругался с тренером слухи
13:45 · Италия. Серия А
Влаховича дисквалифицировали
13:01 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Ачерби сказал мне, что не оскорблял Жезуса на расовой почве»
12:40 · Италия. Серия А
Жезус: «Ачерби сказал мне: «Ты всего лишь негр»
12:38 · Италия. Серия А
Агент Мерета рассказал о будущем вратаря в «Наполи»
12:19 · Италия. Серия А
Тотти высказался об игре Дибалы
12:05 · Италия. Серия А
Тотти: «Я никогда не вернусь в «Рому»
11:18 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может уехать в мадридский клуб
11:03 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет купить украинского нападающего
10:19 · Италия. Серия А
«Ювентуса» может удивить новым тренером - известно имя
05:41 · Италия. Серия А
​Раноккия: «Мне очень нравится Пиоли»
05:35 · Италия. Серия А
​«Фрозиноне» забил свой 100-й гол в Серии А
05:29 · Италия. Серия А
​«Лацио» - лидер Серии А по «пробегу»
Все новости
Рекомендуем