«Интер» начал переговоры по трансферу форварда

Нападающий Альберт Гудмундссон в летнее трансферное окно может сменить «Дженоа» на «Интер». Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, миланский клуб не просто проявляет интерес к исландцу, но уже и начал переговоры. Генуэзцы хотят получить за Гудмундссона 30 миллионов евро. При этом генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта попытается договориться об аренде с обязательным выкупом.

Отмечается, что интерес к 26-летнему Гудмундссону также проявляют «Ювентус» и «Тоттенхэм».

В 29 матчах сезона 2023/2024 Альберт Гудмундссон записал на свой счёт 12 голов и 4 голевых паса на партнёров.