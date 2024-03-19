Влаховича дисквалифицировали

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович получил дисквалификацию на один матч после удаления в последней игре Серии А против «Дженоа» (ничья 0:0). В концовке встречи Влахович увидел перед собой красный свет после того, как форвард выразил несогласие с решением судьи о предупреждении.

Было непонятно, удаление Влаховича представляет собой две жёлтые карточки или прямую красную. Спортивный судья подчеркнул, что серб получил два предупреждения, поэтому пропустит лишь одну игру.

Что касается защитника «Интера» Франческо Ачерби, которого обвиняют в расизме, то решение пока не принято – спортивный судья потребовал проведения дополнительного разбирательства.

Аллегри сообщил о наказании для Влаховича