Агент Мерета рассказал о будущем вратаря в «Наполи»

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы вратаря «Наполи» Алекса Мерета, дал комментарий по поводу нового контракта с неаполитанским клубом.
«Есть опция автоматического продления, если Алекс сыграет 70 процентов матчей в текущем сезоне. Однако это пролонгация всего на один год, поэтому мы разговариваем с руководством о новом долгосрочном соглашении. Мерету комфортно здесь, он хочет остаться», - передает слова агента Football-Italia.
В нынешнем сезоне Серии А 26-летний вратарь провел 22 матча. Мерет попустил 25 голов, а в шести поединках отстоял на ноль.
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