Агент Мерета рассказал о будущем вратаря в «Наполи»

«Есть опция автоматического продления, если Алекс сыграет 70 процентов матчей в текущем сезоне. Однако это пролонгация всего на один год, поэтому мы разговариваем с руководством о новом долгосрочном соглашении. Мерету комфортно здесь, он хочет остаться», - передает слова агента Football-Italia.