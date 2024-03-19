Тотти высказался об игре Дибалы

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти высказался об игре форварда столичного клуба Пауло Дибалы.

Легенда итальянского футбола отметил, что речь идёт о топ-игроке, но необходимо понять, что хочет клуб и какие цели он ставит, и если был он был тренером, то подумал, что делать с игроком, который играет 15 матчей в год.

«Если у меня есть важная цель, и у меня есть один из самых важных игроков, который появляется на поле лишь в трети матчей, то я должен хорошенько подумать о том, что с ним делать», - цитирует Тотти Corriere dello Sport.

В текущем сезоне аргентинец принял участие в 28 играх во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами.