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Чемпионат Италии. Серия А

Тотти высказался об игре Дибалы

19 Марта 2024 • 12:19 Комментировать

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти высказался об игре форварда столичного клуба Пауло Дибалы.

Легенда итальянского футбола отметил, что речь идёт о топ-игроке, но необходимо понять, что хочет клуб и какие цели он ставит, и если был он был тренером, то подумал, что делать с игроком, который играет 15 матчей в год.

«Если у меня есть важная цель, и у меня есть один из самых важных игроков, который появляется на поле лишь в трети матчей, то я должен хорошенько подумать о том, что с ним делать», - цитирует Тотти Corriere dello Sport.

В текущем сезоне аргентинец принял участие в 28 играх во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами. 

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