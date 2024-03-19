«Ювентуса» может удивить новым тренером - известно имя

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, в сферу интересов «старой синьоры» попал Раффаэле Палладино, ныне занимающий пост рулевого «Монцы». Ранее сообщалось, что «бьянконери» также рассматривают кандидатуры Тьяго Мотти и Винченцо Итальяно.

Срок действующего контракта между «Ювентусом» и Аллегри истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии туринский гранд набрал 59 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Ближайший поединок «Ювентус» проведет против римского «Лацио» 30 марта.